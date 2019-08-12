Deniz Seki baş tacımdır

Deniz Seki baş tacımdır

Yakında yeni şarkı çıkaracağını söyleyen Bayhan, muhabirlerin "Bir dönem kırgınlık yaşadığınız Deniz Seki ile düet yapar mısınız?" sorusuna "Deniz Seki müzik konusunda baş tacımızdır.

12.08.2019 09:55
Deniz Seki baş tacımdır

Yakında yeni şarkı çıkaracağını söyleyen Bayhan, muhabirlerin "Bir dönem kırgınlık yaşadığınız Deniz Seki ile düet yapar mısınız?" sorusuna "Deniz Seki müzik konusunda baş tacımızdır. Böyle bir proje olursa tabii ki kabul ederim. Kendisine saygım büyüktür" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

Deniz Seki baş tacımdır
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