Deniz Seki, Ameliyat Olan Annesi İçin Dua İstedi

Deniz Seki, sosyal medya hesabından hayranlarının endişelerini gidermek için paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, son zamanlarda gerçekleştirdiği Hastane ziyaretlerinin sebebini annesiyle çekilmiş bir fotoğraf üzerinden açıkladı.

"2 DEFA BÜYÜK AMELİYAT GEÇİRDİ"

Seki'nin açıklaması şöyle: "Merak eden herkese teşekkür ederim. Benim için değil annem için hastaneye gidip geliyoruz. Annemin ameliyat olması gerekiyor. Ama biliyorsunuz ben yokken 2 defa büyük ameliyat geçirdi şimdi onunla ilgileniyorum.

"DUALARINIZI YOLLARSANIZ SEVİNİRİM"

Analı kızlı başbaşa vakit geçiriyoruz. Allah başta benim annem olmak üzere tüm annelere sağlık ve uzun ömürler versin. Anneciğime güzel dualarınızı yollarsanız çok mutlu olurum."

İşte Deniz Seki'nin o paylaşımı;

