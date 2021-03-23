Deniz sarıya boyandı, yağmur ve sis etkili oldu
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Deniz sarıya boyandı, yağmur ve sis etkili oldu

23.03.2021 21:36 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:42

Deniz sarıya boyandı, yağmur ve sis etkili oldu Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan yağmur sonrası kentin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu.

Deniz sarıya boyandı, yağmur ve sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla etkili olan yağmur sonrası kentin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Öte yandan, Ilıksu mevkiindeki plaj çamur rengini alarak sarıya boyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olumsuz hava koşulları uyarılarının ardından Zonguldak'ta yağmurla birlikte sis etkili oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmurun ardından kentin yüksek kesimlerinde sis etkili oldu. Zonguldak-Ereğli karayolunda sürücüler dikkatli seyir ederken Ilıksu mevkiindeki plaj adeta sarıya boyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "23.03.2021 Salı günü Batı Karadeniz'de yağmurla başlayacak yağışın, öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (5-20cm) yağışına döneceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yağış oranı yüzde 87 olan kentte hava sıcaklığı 6 dereceye kadar düşerken rüzgarın hızı ise saatte 13 kilometreye kadar yükseldi.

Deniz sarıya boyandı, yağmur ve sis etkili oldu
Deniz sarıya boyandı, yağmur ve sis etkili oldu
Deniz sarıya boyandı, yağmur ve sis etkili oldu
Deniz sarıya boyandı, yağmur ve sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERTAÇ ÖZDEMİR

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