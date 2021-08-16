Deniz Sapmaz, Avrupa'dan ikincilikle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz Sapmaz, Avrupa'dan ikincilikle döndü

Deniz Sapmaz, Avrupa'dan ikincilikle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

32. Macaristan Junior Open Şampiyonası'nda Deniz Sapmaz, kendi kategorisinde şampiyonayı ikinci sırada tamamlamayı başardı.

32. Macaristan Junior Open Şampiyonası'nda Deniz Sapmaz, kendi kategorisinde şampiyonayı ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Macaristan Golf Federasyonu tarafından Zala Springs Golf Resort'de organize edilen 32. Macaristan Junior Open Şampiyonası, Macaristan'ın Zalacsany şehrinde yapıldı.

13-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya, 13 ülkeden toplamda 112 oyuncu katıldı. Organizasyonda Ataşehir Golf Kulübü sporcularından Deniz Sapmaz, 12-14 yaş junior kızlar B kategorisinde mücadele etti.

Deniz Sapmaz, 54 çukur üzerinden oynanan müsabakalar sonunda kendi kategorisinde şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

-İHA-

Deniz Sapmaz, Avrupa'dan ikincilikle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deniz Sapmaz, Avrupa'dan ikincilikle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 14:52:36. #1.16#

title