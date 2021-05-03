Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
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Deniz salyasını yağmurlar beslemiş

Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'nda balıkçıların kabusu haline gelen ve halk arasında 'deniz salyası' olarak da adlandırılan müsilaj, tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

ÇANAKKALE Boğazı'nda balıkçıların kabusu haline gelen ve halk arasında 'deniz salyası' olarak da adlandırılan müsilaj, tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Balıkların hem üreme hem de beslenme alanlarının üzerini kaplayan müsilaj maddesinin aylardır boğazı terk etmemesinin başlıca sebebini meteorolojik şartların uygunluğuna bağlayan Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Son yaşanan yağmurlardan dolayı akışa bağlı olarak besin elementlerinin yoğun bir şekilde denizel sisteme taşınması müsilajın devam etmesinde oldukça etkili" dedi.

Marmara Denizi'nin yanısıra Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 3 aydır görülen müsilaj, deniz üzerindeki endişelendiren görüntüsünün yanı sıra, avcılık ve deniz canlıları üzerinde de olumsuz etki yaratıyor. Beyaz, köpüksü ve yapışkan olan müsilaj maddesi, avlanmak için denize açılan balıkçı teknelerinin motor aksamına zarar veriyor. Denize bırakılan ağların gözlerini tıkıyor, misinaların üzerine yapışıyor. En önemlisi de su yüzeyinde olduğu kadar dibe de çöken bu madde, balıkların üreme ve beslenme alanlarını kaplayarak, deniz canlıları üzerinde olumsuzluk yaratıyor.  

'BALIKLARIN BESLENME ALANLARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR'Yaklaşık 3 aydır Çanakkale Boğazı'nı terk etmeyen ve bugünlerde çoğaldığı gözlenen müsilaj maddesi, görenleri endişelendiriyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, meteoroloji şartların hala uygun olması nedeniyle müsilaj maddesinin etkisini kaybetmediğini söyledi. Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Meteorolojik şartların hala uygun olması ayrıca son yaşanan yağmurlardan dolayı akışa bağlı olarak besin elementlerinin yoğun bir şekilde denizel sisteme taşınması müsilajın devam etmesinde oldukça etkili. Artık balıkçılık faaliyetleri şu dönem devam etmiyor. Ancak müsilaj olayına bağlı olarak sedimentte bunun birikimi söz konusu. Bu da mevcut balıkların hem üreme hem de beslenme alanlarının üzerinin kaplanması demek. Bu nedenlerden ötürü negatif etkileşimlerle karşılaşabiliryoruz. Bunun yanı sıra müsilajın yoğun olarak bulundukları bölgelerde bakteriyel parçalanma devam ettiği için bir yandan da su kolonundaki oksijen miktarının zaman zaman azaldığını görmekteyiz" dedi. 

 


Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş
Deniz salyasını yağmurlar beslemiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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