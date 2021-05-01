Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor
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Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor Ekolojik nedenlerden dolayı oluşan deniz salyası İzmit Körfezi'ni etkisi altına alırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgeleri ile deniz salyasının etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor

KOCAELİ - Ekolojik nedenlerden dolayı oluşan deniz salyası İzmit Körfezi'ni etkisi altına alırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgeleri ile deniz salyasının etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Marmara Denizi genelinde balıkçıların başının belası olan ve avcılık faaliyetlerini neredeyse tamamen durduran deniz salyası, İzmit Körfezi'ni neredeyse tamamen etkisi altına aldı. Denize kıyısı olan hemen hemen her ilçede görülen deniz salyası, Gebze ilçesi Eskihisar açıklarında da denizin yüzeyini kapladı. Ekolojik nedenlerden dolayı oluşan deniz salyası tüm Marmara'da etkisini sürdürürken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz süpürgeleri ile İzmit Körfezi'nde oluşan deniz salyasının etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor
Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor
Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor
Deniz salyasını arındırmak için temizlik çalışması yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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