Deniz salyası su altını da tehdit ediyor
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Deniz salyası su altını da tehdit ediyor

İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Haberler | Güncel

Deniz salyası su altını da tehdit ediyor Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyası su altı drone'u ile görüntülendi Marmara Denizi'nin tamamında etkili olan deniz salyası, bu kez su altında görüntülendi.

Deniz salyası su altını da tehdit ediyor

Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyası su altı drone'u ile görüntülendi

KOCAELİ - Marmara Denizi'nin tamamında etkili olan deniz salyası, bu kez su altında görüntülendi.

Marmara Denizi sahillerine vuran ve halk arasında 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj, Kocaeli'nde su altından görüntülendi.

Deniz üstünde balıkçılara verdiği zarar kadar, su altında da bir çok canlıya zarar veren müsilaj, Marmara Denizi'nin tamamında etkili oluyor.

Suyun dibine çökmesiyle canlıları etkileyen müsilaj, denizi süzen midyelere de zarar veriyor. Su altındaki zincirin bazı halkalarını önemli etkileyen müsilaj, su üstünde de balıkçıların ağ atmasını olumsuz etkiliyor.

Su altı dronu ile kaydedilen görüntülerde müsijlaj açıkça görülüyor. Denizin bazı kısımları ise adeta sis çökmüş şehri andırıyor.

Deniz salyası su altını da tehdit ediyor
Deniz salyası su altını da tehdit ediyor
Deniz salyası su altını da tehdit ediyor
Deniz salyası su altını da tehdit ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

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