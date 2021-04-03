Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - Haberler | Güncel

Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdüKOCAELİ İzmit Körfezi, deniz salyası kaynaklı oluşan tabaka sebebiyle beyaza büründü.

Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü

KOCAELİ İzmit Körfezi, deniz salyası kaynaklı oluşan tabaka sebebiyle beyaza büründü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere ve Değirmendere bölgelerinin sahil kesiminde oluşan beyaz tabaka merak konusu oldu. Sabah saatlerinde uyandıklarında İzmit Körfezi'nin kıyısındaki beyaz tabakayı gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntüledi.

Daha sonra bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deniz yüzeyindeki tabaka ile ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde deniz yüzeyinde oluşan tabakanın deniz salyası olarak da bilinen, tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmaları sonrasında hücre içi sıvılarının ortamda biriktirdiği organik maddenin fiziksel ve kimyasal etkenlerle bir araya gelerek oluşturdukları yapışkan kitleden kaynaklandığını tespit etti.

Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü
Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü
Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü
Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Aleyna Tilki İbrahim Çelikkol
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Deniz salyası İzmit Körfezi'ni beyaza bürüdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 17:40:30. #1.14#
title