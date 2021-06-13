Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı

Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj bu kez Bakırköy kıyılarını sardı.

Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı

İSTANBUL - Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj bu kez Bakırköy kıyılarını sardı. Sahilde deniz salyası ile oluşan tabaka, drone ile görüntülendi.

Marmara denizinde etkili olan ve özellikle İstanbul'un Anadolu yakasında görülen deniz salyası, bu kez Bakırköy'de sahili kapladı. Bakırköy açılarında oluşan müsilaj tabakalarının rüzgarın da etkisiyle sahille vurduğu görüldü. Florya'da sahil kıyısını kaplayan müsilaj tabakası drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç