Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
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Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde kentte etkili olan sağanak yağış ve kuzeyden esen rüzgarla Anadolu Yakası kıyı şeridinde dağılarak görülmeyen müsilaj, öğlen saatlerinde lodosun etkisiyle tekrar kıyı şeridinde birikmeye başladı.

Caddebostan, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı ve Dragos sahillerinde güneyden esen rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyı şeridinde tabakalar oluştu.

Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor
Deniz salyası Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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