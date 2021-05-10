Deniz salyalarından temizlenen Körfez eski haline dönüyor
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Deniz salyalarından temizlenen Körfez eski haline dönüyor

Deniz salyalarından temizlenen Körfez eski haline dönüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz salyasıyla mücadelesi sonrasında İzmit Körfez'i eski haline dönüyor.

Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sebebiyle beyaz ve kahverengi tabaka ile kaplanan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi temizleme çalışmaları sonrası eski haline dönüyor. İzmit Körfezi'nde şimdiye kadar temizlik çalışmalarında, 42 günde 110 ton deniz salyası toplandı.

DENİZ UÇAĞIYLA GÖZLEM YAPILDI

Marmara Denizi genelinde balıkçıların avlanmalarını dahi durduran deniz salyası, yaklaşık bir buçuk ay önce İzmit Körfezi'nde görülmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi sahillerinde her geçen gün etkisini arttırarak yayıldığı, alanın genişlediği görülen deniz salyasıyla mücadeleye başlamıştı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma kapsamında deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit edildi.

DENİZ SÜPÜRGELERİ VE AMFİBİK ARAÇLAR

Deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit edilerek, belirlenen noktalara deniz süpürgesi ve amfibik araçlar yönlendirildi. Deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla deniz salyası toplandı. Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a yönlendirildi.

42 GÜNDE 110 TON DENİZ SALYASI TOPLANDI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma kapsamında 42 günde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplam 100 ton deniz salyası toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce, mücadele çalışmaları gerekli yerlerde devam ettirilecek.

Kaynak: Bültenler

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