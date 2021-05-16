Deniz salyaları su altını böyle vurdu
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Deniz salyaları su altını böyle vurdu

İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - Haberler | Güncel

Deniz salyaları su altını böyle vurdu Deniz salyaları sebebiyle ölen balıklar su altında böyle görüntülendi Uzun zamandır Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyalarının deniz altındaki hayatı da olumsuz etkilediği, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan...

Deniz salyaları su altını böyle vurdu

Deniz salyaları sebebiyle ölen balıklar su altında böyle görüntülendi

BURSA - Uzun zamandır Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyalarının deniz altındaki hayatı da olumsuz etkilediği, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından Gemlik ve Mudanya sahillerinde gerçekleştirilen çekimlerde su altındaki hayat böyle görüntülendi. Salyalar sebebiyle canlılığın azaldığı, bazı bölgelerde ise tamamen yok olduğu ortaya çıktı.

Denizin üzerini kaplayan ve uzun zamandır herkes tarafından dikkatle takip edilen salyaların esas suyun altındaki hayatı olumsuz etkilediği ortaya çıktı. Midyelerin ve diğer canlıların salya tabakası ile kaplandığı gözlemlenirken, Marmara ve Karadeniz'deki azot ve fosfor yoğunluğuna dikkat çekildi.

Solunan havanın içindeki oksijenin yüzde 70'ini denizlere borçlu olduğumuzu ifade eden Tahsin Ceylan, "Bunun yüzde 50'si de tek hücreli canlılar dediğimiz fitoplanktonların fotosentezinden geliyor. Fitoplanktonların büyük bölümünü dinoflagelat dediğimiz türler oluşturuyor. Bunlar organik maddeyi çözen türler. Öldükleri zaman bakteriyel parçalanma yaşıyorlar ve ortamdaki oksijeni hızla tüketiyorlar. Bu tüketimin sonunda anoksik bir alan oluşuyor ve o bölgede yaşayan canlıların yaşamı risk altına giriyor. Son günlerde Marmara Denizi'nde yaşadığımız olay tam da budur" diye konuştu.

Deniz salyaları su altını böyle vurdu
Deniz salyaları su altını böyle vurdu
Deniz salyaları su altını böyle vurdu
Deniz salyaları su altını böyle vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL

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