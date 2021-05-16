- Deniz salyaları sebebiyle yavru yunus sahile vurdu

- Deniz salyaları sebebiyle yavru yunus sahile vurdu Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyaları sebebiyle bir yavru yunus sahile vurdu.

- Deniz salyaları sebebiyle yavru yunus sahile vurdu

BURSA - Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyaları sebebiyle bir yavru yunus sahile vurdu. Deniz salyalarının da deniz altında çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar dalgalarla kıyıya vurduğunu gördü. Yavru yunusun, yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyaları sebebiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini düşünülüyor. Denizin üzerinde insanın içini ürperten bir görüntü oluşturan deniz salyalarının, suyun altında yaşayan canlılar üzerinde de olumsuz etkisi olduğunu ortaya çıktı. Deniz altında çekilen görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde salyaların arasından denize dalan dalgıçlar, suyun altının da ne kadar etkilendiğini saniye saniye kayıt altına aldı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı, belgesel yapımcısı ve su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından Gemlik ve Mudanya sahillerinde gerçekleştirilen çekimlerde su altındaki olumsuzluklar görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı