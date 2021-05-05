Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi
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Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Haberler | Güncel

Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi Marmara Denizi'nde etkisini gösteren ve balıkçıları zora sokan deniz salyaları Tekirdağ Şarköy'de sahili beyaza çevirdi.

Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde etkisini gösteren ve balıkçıları zora sokan deniz salyaları Tekirdağ Şarköy'de sahili beyaza çevirdi.

Yaklaşık 3 ay önce Marmara Denizi'nde görülen deniz salyaları, yeniden ortaya çıkmaya başladı. Oksijen azalması nedeniyle meydana geldiği belirtilen deniz salyaları, Şarköy sahilinde kıyıdan 200 metre açıkta 10 kilometrelik bir alanda kirli beyaz bir renk oluşturdu.

Sezonu erken kapadığını ifade eden balıkçılar, deniz salyalarının ağlara büyük zarar verdiğini ifade etti.

Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi
Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi
Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi
Deniz salyaları mavi bayraklı sahili beyaza çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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Deniz salyası kabusu bu kez Tekirdağ sahillerinde görüldü! Avlanmaya çıkan balıkçıların ağları yırtıldı
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