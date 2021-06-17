Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz olayı nedir? Deniz Poyraz'ı kim öldürdü, katil zanlısı tutuklandı mı?
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Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz olayı nedir? Deniz Poyraz'ı kim öldürdü, katil zanlısı tutuklandı mı?

Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz olayı nedir? Deniz Poyraz'ı kim öldürdü, katil zanlısı tutuklandı mı?
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HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı Deniz Poyraz, tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Bunun üzerine sosyal medyada gündeme gelen isim hakkında Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz olayı nedir? sorularının yanıtları araştırıldı.

Deniz Poyraz kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İzmir Konak'taki HDP il binasına girerek silahlı saldırıda bulunan kişi, Deniz Poyraz'ın ölümüne neden oldu. Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları gelmeye devam ederken Deniz Poyraz da sosyal medyada gündeme gelen isimlerden oldu.

DENİZ POYRAZ KİMDİR?

HDP İl Başkanlığı'nda parti çalışanı Deniz Poyraz', eski bir sağlık çalışanı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Bu arada olayı duyan partililer, bina önüne geldi. Anne Fehime Poyraz, "Yolumu açın çocuğumu görmek istiyorum" diyerek içeri girmek istedi. Polisin engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz olayı nedir? Deniz Poyraz'ı kim öldürdü, tutuklandı mı?

DENİZ POYRAZ OLAYI: DENİZ POYRAZ'I KİM ÖLDÜRDÜ?

HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı sonucunda parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirdi. Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada teslim olan saldırganın istifa eden eski bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

Saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz 1 kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Binanın camları kırıldı. Polis bölgeye giriş-çıkışları durdururken alana özel harekat polisleri sevk edildi.

Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz olayı nedir? Deniz Poyraz'ı kim öldürdü, tutuklandı mı?

TESLİM OLDU

Saldırganın vurduğu ve binada görevli parti çalışanı D.P. yaşamını yitirdi. Zanlı bir süre sonra ekiplere teslim oldu.

"OLAY TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR"

Konuyla ilgili Valilik'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

HDP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

HDP tarafından yapılan açıklamada ise "İzmir'deki provokasyon ve alçakça saldırıya karşı HDP'liler Konak'ta bulunan il binamızda toplanıyor. Her saldırı korkak saldırganları küçültürken, partimize sahiplenmeyi arttıracaktır" ifadeleri kullanıldı.

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Deniz Poyraz kimdir? Deniz Poyraz olayı nedir? Deniz Poyraz'ı kim öldürdü, katil zanlısı tutuklandı mı? - Haberler
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