Deniz polisinin 2019 yılı faaliyetleri açıklandı

07.01.2020 04:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 05:03

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), deniz polisinin 2019 yılında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlediği 8 operasyonda, 55 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ve 339 göçmen ile 3 insan tacirinin yakalandığını açıkladı.



Emniyet Genel Müdürlüğü, deniz polisinin 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri açıkladı. Yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 8 operasyon yapıldığı, 339 göçmen ve 3 insan tacirinin yakalandığı bildirildi. Ayrıca, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan 3 operasyonda, 4 kişi gözaltına alındığı ve piyasa değeri ortalama 55.000.00 TL olan uyuşturucu maddenin ele geçirildiği yer aldı.



EGM'den yapılan açıklamanın devamında geçtiğimiz yıl içerisinde deniz polisinin yaptığı faaliyetler şöyle sıralandı;



"Su Ürünleri Kanunu kapsamında 730 şahsa işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı.



Denizde Can ve Mal Koruma Kanunu kapsamında 60 şahsa ve 195 deniz aracına işlem yapıldı, 20 deniz aracı seferden men edildi.



Kabahatler Kanunu kapsamında 179 şahsa işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı.



Boğulmalara müdahale kapsamında 382 şahıs canlı kurtarıldı, 946 şahsın cesedine ulaşıldı.



Yabancı askeri gemi ziyaretlerinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında 160 görev gerçekleştirildi.



Devlet Büyüklerini Koruma kapsamında 375 görevde toplam 8122 saat görev alındı.



Çeşitli faaliyetlerde (tören, miting, sportif vb.) alınan güvenlik tedbirleri kapsamında 571 görevde toplam 3114 saat görev alındı.



2 buluntu Deniz Aracı/Motoruna ulaşıldı" - ANKARA

Kaynak: İHA