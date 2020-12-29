Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı

29.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:19
Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin denizde boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı nefes kesti.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin denizde boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı nefes kesti. İşaret fişeklerinin kullanıldığı ve emniyet tedbirleri alınarak yapılan tatbikatta senaryo gereği tekneden düşüp kaleiçi açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kazazede can simitleriyle kurtarılarak tekneye alındı.

tatbikat denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ihbarıyla başladı.Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hizmet teknesi ile hızla yola çıkan deniz polisi, kurtarma noktasına geldiğinde tekneden bir kişi denize atladı. Hemen harekete geçen ekipler işaret fişeğiyle yer tespiti yapıp harekete geçti. Boğulma tehlikesi geçiren kazazedeye can simidi atan ekip, kazazedenin su üzerinde kalmasını sağlarken, dalgıç polislerden biri denize atlayarak kazazedeyi tekneye çekti. Teknenin kenarında ilk müdahalesi yapılan kazazede ardından teknenin içine alındı. - ANTALYA

Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı
Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Coşkun Sabah Demet Akalın Bülent Ersoy Farah Zeynep Abdullah
Spor Vitor Hugo Okan Buruk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 14:25:08. #1.14#
title