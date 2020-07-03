Deniz polisi dünyaca ünlü sahil ve koyları tek dolaşıp maske ve sosyal mesafeyi denetledi
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Deniz polisi dünyaca ünlü sahil ve koyları tek dolaşıp maske ve sosyal mesafeyi denetledi

Deniz polisi dünyaca ünlü sahil ve koyları tek dolaşıp maske ve sosyal mesafeyi denetledi Karakolbot, jet ski ve zodyakla yapılan denetimde tatilciler üç ayrı dilde uyarıldı Antalya'da tekneyle denize açılan, yüzmeye giden yerli ve yabancı tatilciler, deniz polisi tarafından maske, sosyal...

03.07.2020 20:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:15

Deniz polisi dünyaca ünlü sahil ve koyları tek dolaşıp maske ve sosyal mesafeyi denetledi

Karakolbot, jet ski ve zodyakla yapılan denetimde tatilciler üç ayrı dilde uyarıldı

ANTALYA - Antalya'da tekneyle denize açılan, yüzmeye giden yerli ve yabancı tatilciler, deniz polisi tarafından maske, sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Karakolbot, jet ski ve zodyak botla sürdürülen denetimlerde, Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere 3 dilde anonslar yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri denetlemek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdüren Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denizde de denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde 'karakolbot' ismi verilen özet botla denetime çıktı. Yat Limanı'ndan hareket eden karakolbota, jet ski ve zodyak bota binen ekiplerde eşlik etti. İlk olarak yüksekliği 45, derinliği ise 5 ile 65 metre arası değişen falezlerden ilerleyen ekipler, açıkta yüzen vatandaşları ve tekneleri inceledi. Ekipler, falezlerin altında bulunan kayalıklarda yüzen vatandaşları uyarırken, fark ettikleri teknelerin de yanına yaklaşarak, covid-19 kapsamında alınan tedbirleri hatırlattı.

Ardından yerli ve yabancı vatandaşların yoğun olarak bulunduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yanaşan ekipler, anonslarla uyarılarına devam etti. Türkçe, İngilizce ve Rusça yapılan anonslarda, 'Değerli vatandaşlarımız lütfen yüzme alanı dışına çıkmayalım. Plajdayken sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım' uyarısı yapıldı. Jet ski ve zodyaka binen ekipler de yüzme alanına çıkan vatandaşların yanına giderek, alandan dışarıya çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Deniz Limanı Şube Müdürü Ömer Engin Genç, çalışmalarını Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile birlikte koordineli şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Genç, "Konyaaltı ve Lara'da yoğunluğun artmasını denetliyoruz. Son zamanlarda pandemi konusunda uyarılarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Başta kendi vatandaşlarımız olmak üzere, ülkemizi ziyaret eden misafirleri sosyal mesafe ve maske konusunda ikaz ediyoruz. İkazlarımızı karakolbotumuzla yapıyoruz. Anonslarımızı Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak yapıyoruz. Görüyoruz ki vatandaşlarımız ve misafirlerimiz günden güne sosyal mesafe konusuna daha fazla riayet ediyorlar. İlimizde yoğun şekilde Rus misafirlerimiz var. İngilizce'nin de ana dil olmasından dolayı anonslarımızda bu 2 dile yer verdik" dedi.

Deniz polisi dünyaca ünlü sahil ve koyları tek dolaşıp maske ve sosyal mesafeyi denetledi

Kaynak: İHA

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