DENİZ POLİSİ DENETİME ÇIKTI, BALIKÇILAR SALYAYI ŞİKAYET ETTİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, tam kapanmada denizde kaçak salyangoz ve midye avcısı olup olmadığını kontrol etti.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, tam kapanmada denizde kaçak salyangoz ve midye avcısı olup olmadığını kontrol etti. Kontrolde izin belgeleri kontrol edilen balıkçılardan Burak Sezgün, "Denizden balık değil, salya çekiyoruz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, tam kapanmada İstanbul Boğazı'nda denetim yaptı. Kısıtlamaya rağmen denizde midye ve salyangoz avlayan olup olmadığını kontrol edildi. Balıkçı teknelerini de denetleyen deniz polisi, balıkçıların İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen belgelerine baktı.

"DENİZDEN BALIK DEĞİL SALYA ÇEKİYORUZ"

Denetim sırasında balıkçı teknelerine de bakıldı. Balıkçıların ağlarını Marmara Denizi'nde çoğalan deniz salyasının kapladığı görüldü. Balıkçı Burak Sezgün, "Denizden balık değil, salya çekiyoruz. Bir aydır böyle. Ağları denizden çekerken feci şekilde salya vardı. Balıklar hava alamayıp, ölüyor. Dün 10 taneye yakın sarı kanat ölüsü vardı ağlarda" dedi. Balıkçı Mehmet Sezgün de "Denizin dibi çok çamur, bu nereden geliyorsa biz mahvolduk. Ekmek paramızı alacak vaziyette değiliz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı