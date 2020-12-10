Deniz patlıcanında kota 40 kilo
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Deniz patlıcanında kota 40 kilo

10.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:15
Deniz patlıcanında kota 40 kilo

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz ekosistemimizin önemli bir parçası olan deniz patlıcanlarına (Deniz Hıyarı) zarar vermeyecek şekilde, ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ ile İzmir, Aydın, Muğla illerinin kapsayan ve koordinatları belirtilen alanlarda...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından deniz ekosistemimizin önemli bir parçası olan deniz patlıcanlarına (Deniz Hıyarı) zarar vermeyecek şekilde, ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ ile İzmir, Aydın, Muğla illerinin kapsayan ve koordinatları belirtilen alanlarda 1 Kasım-31 Mayıs tarihleri arasında deniz patlıcanı avcılığı yapılmasına izin verildi. Deniz patlıcanı avcılığında kotayı aşanların avcılık izin belgelerinin iptal edileceği belirtildi.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Bodrum Turgutreis açıklarında gerçekleştirilen denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da katıldı. İl Müdürü Barış Saylak; "Bakanlığımız tarafından denizlerimizde ekositeme zarar verilmeyecek şekilde 'Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ' neticesinde Muğla'nın da içinde olduğu üç ilimizde 1 Kasım 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında deniz patlıcanı avcılığına izin verildi. Burada amaç geçtiğimiz 4 yıl Kuzey Ege sularında devam eden avcılığın, 4 yıl da bu bölgede yani İzmir, Aydın Muğla sularında devam etmesidir. Yani münavebeli avcılığa izin verilmiştir. Herkes şundan emin olmalıdır ki, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak denizlerimizde sürdürülebilir avcılık için belli kotalarla deniz patlıcanı avcılığına izin veriyoruz. Bu kapsamda bizler yani Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığımız 7/24 olarak aralıksız denetimlerimize devam ediyoruz" dedi.

Tebliğ ile avlanan ürünlerin Bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktalarından çıkarılması gerektiğini belirten Saylak, "Denetimlerimizde gördük ki bahsedildiği gibi yüksek miktarlarda avcılık yapana rastlamadık. Zaten her balıkçı gemisinde azami 5 dalgıç ve her dalgıç için en fazla 40 kg ürün çıkarılmasına müsaade ediliyor. Yönetmelik çerçevesince kota aşımlarında balıkçılarımızın avcılık belgeleri iptal edilecektir. Bu konuda tebliğimiz son derece açık. Bunu uygulayacak iradeye de sahibiz" diye konuştu. - MUĞLA

Deniz patlıcanında kota 40 kilo
Deniz patlıcanında kota 40 kilo
Deniz patlıcanında kota 40 kilo
Deniz patlıcanında kota 40 kilo
Deniz patlıcanında kota 40 kilo

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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