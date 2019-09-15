Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır (2)

Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır (2)

2 TUTUKLAMAAntalya'da 2 Rus turistin ağır yaralanmasına neden olan deniz paraşütü kazasında gözaltına alınan H.S. ve F.M.Ç., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

15.09.2019 20:49
Deniz paraşütüyle 20 metreden düşen 2 turistin sağlık durumu ağır (2)

2 TUTUKLAMA
Antalya'da 2 Rus turistin ağır yaralanmasına neden olan deniz paraşütü kazasında gözaltına alınan H.S. ve F.M.Ç., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Su sporları firması sahibi ile çalışanı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Kaynak: DHA
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