Deniz paraşütünün halatı koptu; 20 metreden düşen 2 turist yaralandı (2) (tüm...

14.09.2019 19:29

ANTALYA'da, Valentina Kulishova ve Mark Mitrafanov'un (18) bindiği deniz paraşütü, halatının kopması nedeniyle kontrolsüz şekilde sürüklenerek palmiye ağacına takıldı. Paraşütteki turistler yaklaşık 20 metreden düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Sahilde su sporları merkezinden teknenin arkasına bağlanan deniz paraşütüyle havalanan yabancı uyruklu Valentina Kulishova ve Mark Mitrafanov, yaklaşık 60 metre havalandı. Bir süre sonra paraşütün bağlı olduğu halat koptu. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen paraşüt, Akdeniz Bulvarı'ndaki otelin bahçesindeki yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki palmiye ağaçlarına takıldı.

20 METREDEN DÜŞTÜLER

Durumu fark edenler sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri gelene kadar iki turist yaklaşık 20 metreden otelin bahçesine düştü. Ağır yaralanan turistler, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Her iki turistin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı.

Kaynak: DHA