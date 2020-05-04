Deniz Özde Sürmeli sosyal medyada yeni bir akım başlattı

Bugüne kadar 'Selena', 'Avrupa Yakası', 'Gemilerde Talim Var', 'Adını Kalbine Yazdım', 'Peri Masalı' ve Dedektif Biraderler' gibi çok sayıda dizide rol alan eski Türkiye güzellerinden Deniz Özde Sürmeli sosyal medyada yeni bir akım yarattı