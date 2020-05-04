Deniz Özde Sürmeli sosyal medyada yeni bir akım başlattı
04.05.2020 16:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:49
Bugüne kadar 'Selena', 'Avrupa Yakası', 'Gemilerde Talim Var', 'Adını Kalbine Yazdım', 'Peri Masalı' ve Dedektif Biraderler' gibi çok sayıda dizide rol alan eski Türkiye güzellerinden Deniz Özde Sürmeli sosyal medyada yeni bir akım yarattı
Karantina günlerini kızıyla Ankara'daki evinde geçiren Sürmeli, son paylaşımıyla meydan okuduğu challenge ile TikTok'da yeni bir akım başlatmış oldu.
Duvardan destek olarak spor yapan Sürmeli'nin çevik oluşu dikkat çekti.
Videoyu izlemek için tıklayın: & ;https://www.instagram.com/p/B_qHgsKFUqe/
Kaynak: Snob Magazin