Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağında 5. oldu - Haberler Spor
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Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağında 5. oldu

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağında 5. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağında 5. oldu.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağında 5. oldu.

FIM tarafından ABD'de yapılan Moto3 Dünya Şampiyonası yarışları, 5.5 kilometre uzunluğa sahip Amerika Pistinde düzenlendi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında Türkiye'yi temsil eden ve Red Bull KTM Tech3 adına yarışan milli sporcu, sezonun 15. ayağında kazalardan dolayı kırmızı bayraklarla durdurulan yarışı 5. sırada tamamladı.

Öncü, bu sezon üç kez podyuma çıkma başarısı göstermişti.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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