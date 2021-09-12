Deniz Öncü Aragon'da Moto3 kariyerinin üçüncü podyumunu elde etti - Haberler Spor
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Deniz Öncü Aragon'da Moto3 kariyerinin üçüncü podyumunu elde etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Deniz Öncü Aragon'da Moto3 kariyerinin üçüncü podyumunu elde etti

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2021 Moto3 takviminin 13. yarışını ikinci sırada tamamladı.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2021 Moto3 takviminin 13. yarışını ikinci sırada tamamladı. Barcelona'daki Katalonya Pisti'nde kariyerinin ilk podyumunu elde eden Öncü, yükselişini sürdürerek bu sezon üçüncü kez podyumda yer almayı başardı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Deniz Öncü, 2021 Moto3 sezonunun 13. durağında podyumda yer aldı. Moto3'te Türkiye'yi temsil eden Öncü, bu sezon Barcelona'daki Katalonya Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta üçüncü olarak Moto3 kariyerinin ilk podyumunu elde etmişti.

Deniz Öncü 6. sıradan başladığı yarışta, startın ardından bir sıra kaybetse de yarışın ilk turlarında son derece başarılı bir performans sergiledi. Öncü, bu performansının ardından kısa bir süre sonra ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Uzun süre liderliğini sürdüren Deniz, yarışın bitmesine 10 tur kala liderliği Xavier Artigas'a kaptırdı. Xavier Artigas ile kıyasıya bir liderlik mücadelesine girişen Red Bull sporcusu Deniz Öncü, damalı bayrağın altından ikinci sırada geçmeyi başardı.

Moto3 takviminde sezonunun 14. yarışı 17 Eylül'de Misano'da koşulacak. - İSTANBUL

Deniz Öncü Aragon'da Moto3 kariyerinin üçüncü podyumunu elde etti

Deniz Öncü Aragon'da Moto3 kariyerinin üçüncü podyumunu elde etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Deniz Öncü Aragon'da Moto3 kariyerinin üçüncü podyumunu elde etti - Haberler Spor
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