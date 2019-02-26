Deniz Olmayan Kente Halk Plajı Yapılacak

Denizli için yeni projelerini tanıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kente halk plajı yapılacağını duyurdu. Denizlispor'a yeni stat müjdesi de veren Başkan Zolan, Denizli'ye yeni bir üniversite kazandıracaklarını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler, yeni dönemde Denizli için hazırladıkları 258 projeyi açıkladı. EGS Kültür ve Kongre merkezinde düzenlenen toplantıya, Başkan Zolan'ın yanı sıra, AK Partı Denizli İL Başkanı Necip Filiz, Denizli milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

"Tüm projeleri tek tek çalıştık"

Başkan Zolan toplantıda, 15 başlıkta hazırlanan 258 projeyi "Sen Ben Yok Önce Denizli" adıyla tanıttı. Yeni dönem için hiç kimsenin 'proje sun' demediğini ancak kendilerine hedef koyduklarını aktaran Başkan Zolan, "15 yıldır bu işin içinde olan ve Denizli'yi avucunun içi gibi bilen bir başkan olarak Denizlimizin ne ihtiyacı olduğunu bilen bir kişi olarak bunları tek tek çalıştık ve öyle hedefler koyduk" dedi.

"Geniş bir kumsal olacak"

Denizli'nin adında deniz olduğunu ancak kendisinde denizin bulunmadığını anımsatan Başkan Zolan, kente halk plajı yapacaklarını duyurdu. Başkan Zolan, yapılacak olan halk plajında geniş bir kumsal, geniş spor alanları ve kır düğün salonlarının da olacağını söyledi.

Denizlispor'a yeni stadyum

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un 15 bin kişi kapasiteli Denizli Atatürk Stadyumu'nun yıkılarak yerinin millet bahçesi yapılacağını ifade eden Başkan Zolan, Denizlispor için yapılacak olan yeni stadın da müjdesini verdi. Başkan Zolan, stadın yerinin hazırlandığını ve projesinin de bitmek üzere olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız müjdesini verdi, milletvekillerimizle takip ediyoruz. 2019 yılında stadın temellerini atacağız, inşallah Denizlimize yeni bir stat kazandıracağız" diye konuştu.

Denizli'ye yeni bir üniversite geliyor, en büyük aday Honaz

Denizli'nin bir üniversite kenti olduğunu dile getiren Başkan Zolan, Denizli'ye yeni bir üniversite yapılacağını açıkladı. Üniversitenin Honaz ilçesine yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu aktaran Başkan Zolan, "Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) kampüsünü biliyoruz, artık sıkıştı. Orada artık yeni yapılacak bina yeri de kalmadı, büyüme şansı da yok. Kalitesi iyi, her geçen gün artıyor, istiyoruz ki Denizlimize yeni bir üniversite olsun. Birkaç alternatif yeri var ancak en büyük aday Honaz" ifadelerini kullandı.

"2020 yılı tüm Türkiye'de Denizli yılı olacak"

2020 yılının Denizli yılı olması için çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden Başkan Zolan, "Vekillerimizle Ankara'da lobi faaliyetleri yapacağız. Hep beraber 2020 yılının Denizli yılı olması için çalışacağız. 2020 Denizli yılı olsun istiyoruz. Denizlimizin kültürel ve doğal birçok güzelliğini ve sanatını tanıtmak aynı zamanda vermiş olduğu ürünleri tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak anlamında tüm Türkiye'de güçlü bir Denizli tanıtımı olsun istiyoruz. Denizli yapmış olduğu işlerle bunu çoktan hak ediyor" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA