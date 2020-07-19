Deniz Muhafızı Odak Harekatı Doğu Akdeniz'de icra ediliyor
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Deniz Muhafızı Odak Harekatı'nın Türkiye bayrağı Türk Deniz Kuvvetleri komutasında 14-31 Temmuz tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edildiğini bildirdi.
19.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:34
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Deniz Muhafızı Odak Harekatı'nın Türkiye bayrağı Türk Deniz Kuvvetleri komutasında 14-31 Temmuz tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Deniz Muhafızı Odak Harekatı'nın Türkiye bayrağı Türk Deniz Kuvvetleri komutasında, TCG TURGUTREİS fırkateyni, TCG 18 MART denizaltısı ve İtalya bayrağı İtalya Deniz Kuvvetleri'nden ITS PRINI denizaltısının katılımıyla 14-31 Temmuz 2020 tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de icra edildiğini duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İHA