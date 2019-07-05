Deniz mayını tetikleyicisi sahile vurdu (2)
FÜNYE İLE PATLATILDIDüzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran deniz mayını tetikleyicisi bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı.
FÜNYE İLE PATLATILDI
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahile vuran deniz mayını tetikleyicisi bomba imha uzmanı tarafından fünye yerleştirilerek patlatıldı. Deniz mayını tetikleyicisinin Rus yapımı olduğu, dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı
Son Dakika Haberleri