Deniz Marşan'dan özel koleksiyon

Sınır tanımayan ve güçlü ruhunu Deniz Marşan'ın stili ve tarzı ile birleştiren dinamik, cool ve hayal gibi "Dream Long – Colour Tribes" Koleksiyonu, Trendyolmilla Woman işbirliği ile hayat buldu. Her zaman sınırları zorlayan, hayallerinin peşinden giden, dinamik ve güçlü kadınların ruhunu yansıtan koleksiyon, bu yaz stil trendini baştan tanımlayacak.

RENKLERİN & DESENLERİN UYUMU: DİNAMİK VE COOL DREAM LONG COLOR TRİBES KOLEKSİYONU

"hayallerinde ve saçlarında sınır tanıma; kendi yolunda #gitgidebildiginkadar" mottosundan yola çıkarak, Deniz Marşan ve kendi hayallerinin peşinden giden tasarım öğrencileri Merve Hamamcı, Ceni Gülnihal ve Rebeka Koenka ile bir araya geldi. Desenin, rengin ve stillin tekrar yorumlandığı "Dream Long Colour Tribes" Koleksiyonu, bu yaza damga vuracak şekilde tasarlandı. Kızların hiçbir hayalinde sınır olmadığını gösteren koleksiyonda, Deniz Marşan'ın yanı sıra ona tasarım sürecinde destek veren tasarım öğrencilerinin imzası da yer alıyor.

"Dream Long Color Tribes" Koleksiyonu, cool mottolu tişörtlerden tribal elbiselere, sezonun pantonesi mercanın canlandırdığı plaj kıyafetlerinden takılara kadar bu yaz stil trendini yeniden tanımlayacak. Ürünler sadece Trendyol'da satışa sunulurken; hayallerinin peşinden giden kızları sınırsız ve renkli bir dünya ile buluşturacak.

TARZINI YANSITIRKEN, SAÇLARINDA DA SINIR TANIMA!

Bitkisel keratin, hint yağı ve vitaminlerle zenginleştirilmiş formülü ile saçlarınızı dipten uca kadar derinlemesine beslerken kırık uçlarını da onararak son 3 cm'sini bile kurtarmanızı sağlayan ve uzun saçı hayal olmaktan çıkaran L'Oréal Paris Elseve Dream Long, Deniz Marşan ile yaptığı işbirliği ile hayallerinden vazgeçmeden 'Git Gidebildiğin Kadar' diyor.

Kaynak: Bültenler