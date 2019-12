Deniz manzaralı Hayvan Mezarlığı

08.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:19

MERSİN'de Mezitli Belediyesi, hayvanseverlerin yaşamını yitiren can dostlarını gömeceği ve ziyaret edeceği Hayvan Mezarlığı yaptırdı. Deniz kenarında Eski Mezitli Mahallesi'nde oluşturulan mezarlıkta ücretsiz hizmet veriliyor. Can dostlarının mezarını ziyaret eden hayvanseverler duygu dolu anlar yaşıyor.

Hayvan Mezarlığı projesini hayata geçiren Belediye Başkan Neşet Tarhan, görevlerinden birinin de yaşamını yitiren hayvanlar için çalışma yapmak olduğunu söyledi. İlçede yaşayan kedi- köpek sahiplerinin böyle bir talebi olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, "Biz de bu talebe duyarsız kalmadık. Orman Bakanlığı'ndan aldığımız bir yerde Hayvan Mezarlığı yapmaya karar verdik. Hayvansever vatandaşlarımızla acılarını paylaşmak adına böyle bir adım attık. Hayvanlarının mezarlarını ziyaret edebiliyorlar. Artık rastgele bir yerde kalmayacaklar. Orada belediyemizin desteği ile ücretsiz bir şekilde defin işlemleri gerçekleşiyor. Canlının her türlüsüne dokunan hizmet kutsal bir hizmettir" dedi.

Kaynak: DHA

'BÜTÜN BELEDİYELERDEN AYNI DUYARLILIĞI BEKLİYORUZ'Hayvan Mezarlığı'nı ziyaret eden Mezitli sakini hayvansever Sevil Kumaş, "Burada hayvanlar bir mal olarak değil de bir birey olarak görülüyor. Bu Mezitli'de bir ilk. Bir hayvansever olarak beni çok duygulandırdı burası. Bazı mezarlara çiçek ektik, temizledik. Bundan sonra da sık sık gelmeyi düşünüyorum. Eskiden hayvanlarımızı gömerken insanlar bize bakıyordu ne yapıyoruz diye. Ama şimdi gönül rahatlığı ile buraya gelip hayvanlarımızı gömebileceğiz. Mezarlarını yaptırıyoruz. Ziyaret ediyoruz. Bu konuda belediyeye teşekkür ediyoruz. Bunun bütün belediyelere örnek olmasını istiyorum. Bazı şehirlerde köpekler çöp konteynerlerine konulup pres yapılıyor. Bırakın mezarlarını ölüleri bile yok. Ama burada hayvanlara değer veriliyor. Onlar için ayrılmış özel bir alan var. Bizim için çok büyük bir hizmet. Bütün belediyelerden aynı duyarlılığı bekliyoruz" diye konuştu.Marmaris'ten Mersin 'e ziyarete gelen Ayşen Öner isimli hayvansever ise "Arkadaşlarım hayvan mezarlığından bahsetti. Ben de merak edip geldim, görmek istedim. Çünkü her şehirde olmasını arzu ettiğimiz şey. Belediye çok güzel bir şey düşünerek can dostlarımız için mezarlık tahsis etmiş. Havyanseverler buraya gelip dostlarını gömebilecek. Umarım her yerde bir hayvan mezarlığı olur" ifadesini kullandı.Proje için belediye yetkililerine teşekkür eden Levent Kumaş ise şunları söyledi: "Burada her şey düşünülmüş. Mezar yerleri açılmış. Kedimiz, köpeğimiz öldüğü zaman 'ne yapacağız' diye düşünme derdimiz olmayacak. Onları ziyaret edeceğiz, onlarla birlikte zaman geçirebileceğimiz bir alanımız oldu. Normal bir mezarlığa gitmişiz havası var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."