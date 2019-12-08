Deniz manzaralı Hayvan Mezarlığı

08.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:19

MERSİN'de Mezitli Belediyesi, hayvanseverlerin yaşamını yitiren can dostlarını gömeceği ve ziyaret edeceği Hayvan Mezarlığı yaptırdı. Deniz kenarında Eski Mezitli Mahallesi'nde oluşturulan mezarlıkta ücretsiz hizmet veriliyor. Can dostlarının mezarını ziyaret eden hayvanseverler duygu dolu anlar yaşıyor.

Hayvan Mezarlığı projesini hayata geçiren Belediye Başkan Neşet Tarhan, görevlerinden birinin de yaşamını yitiren hayvanlar için çalışma yapmak olduğunu söyledi. İlçede yaşayan kedi- köpek sahiplerinin böyle bir talebi olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, "Biz de bu talebe duyarsız kalmadık. Orman Bakanlığı'ndan aldığımız bir yerde Hayvan Mezarlığı yapmaya karar verdik. Hayvansever vatandaşlarımızla acılarını paylaşmak adına böyle bir adım attık. Hayvanlarının mezarlarını ziyaret edebiliyorlar. Artık rastgele bir yerde kalmayacaklar. Orada belediyemizin desteği ile ücretsiz bir şekilde defin işlemleri gerçekleşiyor. Canlının her türlüsüne dokunan hizmet kutsal bir hizmettir" dedi.

Kaynak: DHA