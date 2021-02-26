Deniz Kuvvetlerinin su üstü ve hava savunma ile harekata hazırlık eğitimleri yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının su üstü ve hava savunma atışı eğitimleri ile harekata hazırlık eğitimlerinin yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının su üstü ve hava savunma atışı eğitimleri ile harekata hazırlık eğitimlerinin yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitimlere, Akdeniz Bölge Komutanlığı ve İskenderun Deniz Üs Komutanlığına bağlı yüzer unsurların iştirak ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz