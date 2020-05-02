Deniz Kuvvetlerinin harekata hazırlık eğitimleri Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekata hazırlık eğitimlerinin 28-30 Nisan'da Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekata hazırlık eğitimlerinin 28-30 Nisan'da Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Deniz kuvvetlerimizin harekata hazırlık eğitimleri, 28-30 Nisan tarihlerinde Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'de 39 savaş gemisi, 2 insansız hava aracı ve bir deniz karakol uçağının katılımıyla başarılı şekilde icra edildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA