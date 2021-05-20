Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 26 geminin 26 limanı ziyaret ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 26 geminin 26 limanı ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz tarafından 26 limana ziyaret gerçekleştirilerek gün batımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okundu." ifadelerine yer verildi.

Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti
Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti
Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti
Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
19 Mayıs Marşı'nı duyunca yalın ayak sokağa koşan Emirzade ninenin görüntüleri ilgi çekti
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
19 Mayıs coşku içinde kutlanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
BEŞİKTAŞ'TA 19 MAYIS COŞKUSU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Abdullah Gül Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Arda Turan Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Deniz Kuvvetlerine ait gemiler 19 Mayıs'ta 26 limanı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 23:32:23. #1.15#

title