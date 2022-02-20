Deniz Kuvvetlerine ait firkateynden helikoptere sıcak yakıt ikmali - Haberler
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Deniz Kuvvetlerine ait firkateynden helikoptere sıcak yakıt ikmali

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Deniz Kuvvetlerine ait firkateynden helikoptere sıcak yakıt ikmali Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine ait su üstü unsurlara bir firkateynden yapılan sıcak yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı.

Deniz Kuvvetlerine ait firkateynden helikoptere sıcak yakıt ikmali

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetlerine ait su üstü unsurlara bir firkateynden yapılan sıcak yakıt ikmalinin görüntülerini paylaştı.

MSB, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Gediz firkateyninden, Deniz Kuvvetlerinin su üstü unsurlarına sıcak yakıt ikmali yapıldığı görüntüleri paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mavi Vatanımızın yılmaz bekçisi Deniz Kuvvetlerimize ait su üstü unsurlarının sıcak yakıt ikmalinden görüntüler.

Deniz Kuvvetlerine ait firkateynden helikoptere sıcak yakıt ikmali

Deniz Kuvvetlerine ait firkateynden helikoptere sıcak yakıt ikmali

Deniz Kuvvetlerine ait firkateynden helikoptere sıcak yakıt ikmali

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri, su, 3. Sayfa, Haberler

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