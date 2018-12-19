Deniz Kuvvetlerinden Uluslararası Sularda Deniz Eğitimi

Türk Deniz Kuvvetleri ile ABD Deniz Kuvvetlerince, Kıbrıs Adası güneybatısında uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edildi.

Milli Savunma Bakanlığından, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GÖKÇEADA, TCG GEMLİK Fırkateynleri, bir helikopter ve bir deniz karakol uçağımız ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS D. COOK Muhribinin katılımıyla, 17 Aralık 2018'de, Kıbrıs Adası güneybatısında uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA