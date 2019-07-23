Deniz Kuvvetlerinden Doğu Akdeniz'e kesintisiz refakat

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, su üstü ve su altından kesintisiz olarak refakat ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, "Bayraktar TB-2 İHA, Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri" su üstünde, "Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar" ve su altında "Denizaltılar" ile kesintisiz olarak refakat ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA