Deniz Kuvvetlerinden Doğu Akdeniz'e kesintisiz refakat
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, su üstü ve su altından kesintisiz olarak refakat ediyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, su üstü ve su altından kesintisiz olarak refakat ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personeller, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmasını sürdüren gemilere havadan, "Bayraktar TB-2 İHA, Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri" su üstünde, "Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar" ve su altında "Denizaltılar" ile kesintisiz olarak refakat ediyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika Haberleri
15:35 Yıldırım: Milletimizin refahı için bugünden sonra da gayret edeceğiz. Pozisyonun bir önemi yok
15:34 Soylu: "Bütün sahillerimizi, kara sularımızı kendi alanımızda görebilecek bir sistemi, her tarafta...