Deniz Kuvvetleri Samsun'a Çıkarma Yapacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın "Bayraktar" tipi çıkarma gemisi ile 100. yılda Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 100 öğrenci, Samsun'a çıkarma yapacak.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün iki yılda bir Cumhuriyet tarihinde önemli rol oynayan şehirlerde düzenlediği "Gelecek Zirvesi", Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 100. yılı dolayısıyla bu yıl 25 Nisan-27 Nisan tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) ev sahipliğinde Samsun'da yapılacak.

Zirve kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 100 öğrenci, Harp Akademisi öğrencileri, akademisyenler, iş ve sanat dünyasının önemli isimleri 23 Nisan 2019'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tahsis ettiği "Bayraktar" tipi çıkarma gemisi ile İstanbul Tuzla'dan yola çıkacak. Gemi, 25 Nisan Perşembe günü saat 09.00'da Samsun Limanı'na gelecek. Gelen heyet Tütün İskelesi'nde karşılandıktan sonra Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçecek ve düzenlenecek törenle anıta çelenk koyacak.

26 Mayıs Cuma günü saat 09.00-19.00 saatleri arasında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen öğrenciler ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinin katılımı ile OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gün boyunca konuşmalar, paneller, sunumlar ve gösteriler düzenlenecek.

27 Mayıs Cumartesi günü fabrika gezisi, tarihi ve kültürel geziler ile sosyal program gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA