Deniz Kuvvetleri'ne minik misafir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Deniz Kuvvetleri'ne minik misafir

İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN - Haberler | Güncel

Deniz Kuvvetleri'ne minik misafirANKARA – Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Bölge Komutanlığında, nesli tehlike altında olan bir yavru balaban kuşu bulundu.

Deniz Kuvvetleri'ne minik misafir

ANKARA – Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Bölge Komutanlığında, nesli tehlike altında olan bir yavru balaban kuşu bulundu. Balaban kuşu, sağlık kontrollerinin ardından Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dünyada nesli tükenmek üzere olan kuşlar listesinde bulunan balaban kuşunun, Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Bölge Komutanlığına bayram ziyareti gerçekleştirdiği belirtilerek, "Henüz yavru olan minik kuş, birlik veteriner personelimiz tarafından ilk kontrolleri yapılarak misafir edilmiş. Yavru balaban Kuşu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasını müteakip Zonguldak Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi" denildi.

Deniz Kuvvetleri'ne minik misafir
Deniz Kuvvetleri'ne minik misafir
Deniz Kuvvetleri'ne minik misafir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın komuta kademesi ile Irak sınırının sıfır noktasındaki üs bölgelerini ziyaret ederek, Mehmetçiğin bayramını kutladı.
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK'nın komuta kademesi ile Irak sınırının sıfır noktasındaki üs bölgelerini ziyaret ederek, Mehmetçiğin bayramını kutladı.
Akar ve TSK komuta kademesi son iftarı hudut kartallarıyla yaptı, geceyi harekat merkezinde geçirdi
Akar ve TSK komuta kademesi son iftarı hudut kartallarıyla yaptı, geceyi harekat merkezinde geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Adem Ljajic Burak Yılmaz Samet Aybaba Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Deniz Kuvvetleri'ne minik misafir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 18:47:12. #1.14#

title