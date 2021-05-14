Deniz Kuvvetleri'ne minik misafir

Deniz Kuvvetleri'ne minik misafirANKARA – Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Bölge Komutanlığında, nesli tehlike altında olan bir yavru balaban kuşu bulundu.

Deniz Kuvvetleri'ne minik misafir

ANKARA – Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Bölge Komutanlığında, nesli tehlike altında olan bir yavru balaban kuşu bulundu. Balaban kuşu, sağlık kontrollerinin ardından Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dünyada nesli tükenmek üzere olan kuşlar listesinde bulunan balaban kuşunun, Deniz Kuvvetlerine bağlı Karadeniz Bölge Komutanlığına bayram ziyareti gerçekleştirdiği belirtilerek, "Henüz yavru olan minik kuş, birlik veteriner personelimiz tarafından ilk kontrolleri yapılarak misafir edilmiş. Yavru balaban Kuşu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasını müteakip Zonguldak Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM ASLAN