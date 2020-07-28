Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Bodrum Deniz Müzesi'ne bağış
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Bodrum Deniz Müzesi'ne bağış

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışladığı üç model gemi sergilenmeye başladı.

28.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:48

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışladığı üç model gemi sergilenmeye başladı.

Bodrum'daki müzeye bağışlanan Turgut Reis Zırhlısı, TCG Bodrum, TCG Burgazada model gemileri ile Turgut Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa tablo röprodüksiyonları yerini aldı.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, düzenlediği toplantıda, müzedeki koleksiyonun kişi, kurum ve kuruşların destekleriyle geliştiğini söyledi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, mavi vatanı sevdirme ve yaygınlaştırma stratejileri dahilinde koleksiyona katkı yaptığını anlatan Cambazoğlu, "Üç model gemi, modelciler tarafından müzemiz için özel olarak yapıldı. Bunun dışında iki röprodüksiyon tablo da bize özel İstanbul Deniz Müzesi'nden geldi." dedi.

Müzeyi ziyaret eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise müzenin turizme büyük katkı sağladığı, denizcilik tarihi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Aras, TCG Burgazada'nın MİLGEM projesiyle üretilen gemilerden biri olduğunu anlattı.

Bodrum Deniz müzesinde, model tekneler, dalış malzemeleri, süngerler, deniz kabukları, ilçede yetişen denizcilerin hikayelerinin anlatıldığı yazılar ve fotoğraflarının yer aldığı panolar ile "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın özel eşyaları, bazı eserleri ve fotoğraflarından oluşturulan bir köşe bulunuyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Bodrum Deniz Müzesi'ne bağış

Kaynak: AA

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