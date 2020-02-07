Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait basınç odası eğitime hizmet edecek
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait basınç odası eğitime hizmet edecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait basınç odası, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine hibe edildi.

07.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:36
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait basınç odası eğitime hizmet edecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait basınç odası, Onyedi Üniversitesine hibe edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığınca, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Denizcilik Fakültesi Deniz Bilim ve Öğrenme Merkezi'nde kullanılması amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir basınç odası hibe edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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