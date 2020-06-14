Deniz Kuvvetleri Komutanlığı "Harekata Hazırlık Eğitimleri"ni tamamladı
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı "Harekata Hazırlık Eğitimleri"ni tamamladı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "Harekata Hazırlık Eğitimleri"ni 9-12 Haziran tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
14.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:35

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, "Harekata Hazırlık Eğitimleri"ni 9-12 Haziran tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de icra etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Temel Deniz Harekat nevileri ve Amfibi Harekat eğitimlerine; 32 adet savaş gemisi, İnsansız Hava Aracı (İHA), deniz karakol uçakları ve helikopterler katıldı. Eğitimlerde, suüstü gemileri ve denizaltılar tarafından da fiili silah ve torpido atışları yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından eğitimlere ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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