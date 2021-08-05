Deniz Kuvvetleri İHA'ları 12 ilde 45 orman yangını tespit etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'lar, 8 gündür Akdeniz ve Ege bölgesinde meydana gelen 12 ildeki toplam 45 orman yangınını tespit ederek, 33 sorti ve 462 saatlik uçuşla söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'lar, 8 gündür Akdeniz ve Ege bölgesinde meydana gelen 12 ildeki toplam 45 orman yangınını tespit ederek, 33 sorti ve 462 saatlik uçuşla söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı birçok bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına ilk günden itibaren 4 İHA ile destek sağlamaya devam ediyor. Dalaman, Çanakkale ve Geçitkale/KKTC Meydanlarından kalkış yapan Bayraktar ve Anka İHA'lar bugüne kadar 33 sorti, 462 saat uçuş yaparak yangın söndürme çalışmaları için anlık görüntü aktarımı sağladı.

28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren gece ve gündüz kesintisiz olarak icra edilen uçuşlarda; ilk defa meydana gelen yangın mevkileri, söndürme faaliyeti tamamlanmış alanlarda yeniden başladığı tespit edilen yangın mevkileri, devam etmekte olan yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri gerçek zamanlı olarak hassas koordinat ile Orman Genel Müdürlüğüne bildirildi. Koordineli çalışma ile yangınların daha fazla yayılmadan önlenmesine katkı sağlandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA'lar 28 Temmuz 2021 tarihinden bugüne kadar; Muğla'da 19, Manisa'da 2, Antalya'da 8, Balıkesir'de 2, Çanakkale'de 5,İzmir'de 2, Konya'da 2, Aydın'da 1, Isparta'da 1, Denizli'de 1, Burdur'da 1 ve Uşak'ta 1 adet olmak üzere toplam 45 yangını tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yangın söndürme çalışmalarına 4 İHA ile kesintisiz destek sağlanmaya devam ettiği bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı