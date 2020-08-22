Deniz Kuvvetleri bağlısı birlik ve gemiler Ege Denizi'nde eğitim yaptı Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait birlik ve gemilerin, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait birlik ve gemilerin, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait birlik ve gemilerin harekata hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi. (Mevlüt Hasgül/İHA) Kaynak: İHA