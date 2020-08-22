Deniz Kuvvetleri bağlısı birlik ve gemiler Ege Denizi'nde eğitim yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait birlik ve gemilerin, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdiğini duyurdu.
22.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:00
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait birlik ve gemilerin, F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait birlik ve gemilerin harekata hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdiğini bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA