Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi ile Uzmar Dragon Bot Takımı İnebolu Limanı'na ulaştı

KASTAMONU - Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna düzenlenen Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi ile Uzmar Dragon Bot Takımı Kastamonu'nun İnebolu ilçesine ulaştı.

Atatürk ve beraberindeki ekibin Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında Deniz Kuvvetleri himayesinde gerçekleştirilen Deniz Kuvvetleri Atatürk Rallisi için Bodrum ve İstanbul'dan denize açılan 17 yelkenli tekne İnebolu Limanı'na yanaştı. Aynı etkinlik kapsamında "19 Günde 19 Mayıs 2019" adı altında İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını kürek çekerek Samsun'a götürmeyi amaçlayan 15 kişilik dragon bot sporcusu da İnebolu Limanı'nda coşkuyla karşılandı.

Liman içerisinde düzenlenen törende konuşan İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy "İstiklal mücadelemizin en önemli tarihlerinden biri olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlemiş olduğunu bot etkinliğinin en önemli duraklarından biri olan İstiklal Madalyalı tek ilçe olan İnebolu'muzda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duymaktayız. Tıpkı sizler gibi farklı yerlerden, farklı mesleklerden, farklı yaşlardan bir araya gelmiş kişiler Kurtuluş Savaşı'na katılarak büyük bir zafer kazandılar. Sizler de yaptığınız bu etkinlik sayesinde bu ruhun bugün hala yaşadığını bizlere ispat etmektesiniz. Milli mücadele ruhunun canlı tutulması yönündeki katkılarınızdan dolayı ilçe kaymakamı olarak hepinize şükranlarımı sunmaktayım. İstanbul'dan teslim aldığınız o şanlı bayrağımızı, kazasız, belasız, başarılı bir şekilde Samsun'a ulaştıracağınıza inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Sizlere sonsuz başarılar diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü ve Dragon Bot Ekibinin Antrenörü Zafer Benli de "Bizler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için İstanbul Valimizden aldığımız Türk Bayrağımızı 19 gün boyunca kürek çekerek sağ salim Samsun'a ulaştırmayı hedefliyoruz. Arkadaşlarımızla ve teknik ekibimizle çıktığımız bu yolu inşallah kazasız belasız tamamlayacağız. İlk kez böyle bir etkinlik düzenleniyor. Toplam 830 kilometre mesafe olacak. Bize inanan, güvenen ve dualarını esirgemeyen herkese saygılarımı sevgilerimi sunuyorum" dedi

Atatürk Rallisi Komodoru Ali Rıza Kadiz ise Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için yola çıktıklarını belirterek, "Eğer onlar 100 yıl önce bu yolculuğu yapmasalardı, bot takımı arkadaşlarımız İstanbul'dan aldıkları bayrağımızı Samsun'a götüremezlerdi bizde denizlerimize bu bayrakları dalgalandıramazdık. Bu Türk ulusu için çok önemli bir olaydı. Biz denizciler şunu biliyoruz, eğer bayrağınızı dalgalandırmıyorsanız o denizler sizin değildir. Bunu tüm denizciler net olarak bilirler. Karadeniz'de bu bayrağın eksikliğini 5 sene önce hissettik biz ve 5 senedir her sene planlı olarak Karadeniz'de ralliler yapıyoruz. Yanaştığımız mola verdiğimiz tüm limanlarda gençleri denize ve yelkenliye teşvik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kadiz, ayrıca karalarda tüm madenlerin bittiğini belirterek, "Artık madenler denizlerin altında. O yüzden denizlere hakim olan dünyaya da hakim olur. Bizde bu yolda çalışabileceğimiz kadar çalışacağız. Çok denizci yetiştireceğiz, geleceğimizin denizlerde olduğunu bilerek yetiştirebildiğimiz kadar genç yetiştireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'a Uzmar Dragon Bot Takımı ve Atatürk Rallisi ekipleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik, İnebolu Belediyesi Heyamola Ekibi'nin gösterisinin ardından toplu fotoğraf çekimi ve Dragon Bot Takımı'nın marşının söylenmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA