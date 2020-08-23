Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'ya alındı İstanbul'da yapılması planlanan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'ya alındı.

İstanbul'da yapılması planlanan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'ya alındı.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce 12-13 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceği açıklanan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nın yeri ve tarihinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında değiştirildiği belirtildi.

Organizasyonun, 26-27 Eylül tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA