Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi - Haberler Spor
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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Spor
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi

Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası sona erdi.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde düzenlenen yarışların son gününde sporcular, master mix, master erkek-kadın, 19 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Final karşılaşmalarının ardından yarışlarda alınan sonuçlar şöyle:

Deniz küreği 19 yaş altı kadınlar: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İznik Spor, 3. Vira Denizciler

Deniz küreği 19 yaş altı erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İznik Spor, 3. Şişecam Çayırova

Deniz küreği kadınlar: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor

Deniz küreği erkekler: 1. İstanbul Kürek, 2. Haliç Kürek, 3. İzmit Sümerspor Kürek

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

AA / İbrahim Yozoğlu - Spor Haberleri
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