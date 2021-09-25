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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

AA / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Spor
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Sapanca Gölü'nün Kırkpınar mevkisinde düzenlenen yarışların ilk gününde sporcular, master mix, master erkek-kadın, 19 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde mücadele etti.

Dereceye girmek için mücadele veren sporculara, arkadaşları ve yakınları sahil şeridinden destek verdi. Yarın sona erecek yarışmalarda ilk gün sonuçları şöyle:

C- 19 yaş altı kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Vira Denizciler, 3. İstanbul Kürek

C- 19 yaş altı erkekler tek çifte: 1. Şişecam Çayırova, 2. İznik Spor, 3. Van Edremit Kürek

C- 19 yaş altı kadınlar iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. İznik Spor, 3. Altınboynuz

C- 19 yaş altı erkekler iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek B, 2. İznik Spor, 3. İzmir Kürek

C- 19 yaş altı kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor

C- 19 yaş altı erkekler dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek B, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Vira Denizciler

C- Master erkekler tek çifte: 1. Vira Denizciler E, 2. Altınboynuz, 3. Vira Denizciler

C- Master kadınlar iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Vira Denizciler B, 3. Altınboynuz

C- Master erkekler dört çifte dümencili: 1. Galata Kürek & Ferdi Karma, 2. Altınboynuz, 3. Vira Denizciler

C- Master mix dört çifte dümencili: 1. Vira Denizciler, 2. Ferdi-1 3. Galata Kürek B

AA / Ömer Faruk Şimşek - Spor Haberleri
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