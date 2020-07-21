Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nın tarihinde değişiklik
Türkiye Kürek Federasyonu, İstanbul'da düzenlenecek Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nın eylül ayına alındığını duyurdu.
21.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:50
Türkiye Kürek Federasyonu, İstanbul'da düzenlenecek Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'nın eylül ayına alındığını duyurdu.
Federasyonun açıklamasına göre, 22-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12-13 Eylül tarihlerine ertelendi.
Kaynak: AA