Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'na doğru

17.08.2019 14:33

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kırkpınar parkurunda 3 bin metrede gerçekleştirilecek yarışlara çok sayıda kulübün katılması bekleniyor.

Birçok kategoride kıyasıya mücadele edecek sporcular ve kulüpleri, ilk 3'e girmeleri halinde madalya ve kupa kazanacak.

Kaynak: AA