Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'na doğru

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.

17.08.2019 14:33
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'na doğru

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kırkpınar parkurunda 3 bin metrede gerçekleştirilecek yarışlara çok sayıda kulübün katılması bekleniyor.
Birçok kategoride kıyasıya mücadele edecek sporcular ve kulüpleri, ilk 3'e girmeleri halinde madalya ve kupa kazanacak.

Kaynak: AA
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